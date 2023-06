Invesco lance l’ETF FTSE All-World

(AOF) - Invesco lance un ETF pour les investisseurs qui souhaitent un moyen simple, et peu coûteux pour investir dans une exposition au marché action, mondiale et diversifiée. L'Invesco FTSE All-World UCITS ETF répliquera la performance de l'indice FTSE All-World, qui offre une exposition à plus de 4 000 grandes et moyennes entreprises dans 49 pays développés et émergents. Ses frais annuels se situeront à 0,15 %, ce qui en fait l'ETF le moins cher parmi les expositions similaires en Europe.

L'indice FTSE All-World mesure la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation des pays développés et émergents. La capitalisation boursière de chaque action est utilisée pour déterminer son poids dans l'indice. L'indice est, par ailleurs, rééquilibré sur une base semestrielle.

L'ETF cherchera à répliquer l'indice en appliquant une stratégie d'échantillonnage. L'objectif de cette approche est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts normalement encourus dans le cadre d'un investissement individuel dans chaque titre de l'indice.