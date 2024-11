Invesco lance 3 ETF thématiques intelligence artificielle, cybersécurité et défense

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement de trois ETF thématiques visant à offrir aux investisseurs un accès ciblé aux tendances porteuses à long terme de l'intelligence artificielle (IA), de la cybersécurité et de la défense. Chacun de ces nouveaux ETF suivra des indices de référence mondiaux construits par Kensho, la branche spécialisée de S&P Global Indices qui possède une expertise dans le domaine de l'IA et d'autres technologies de nouvelle génération.

L'Invesco Artificial Intelligence Enablers Ucits ETF ciblera les entreprises qui se concentrent sur le développement et le déploiement de la technologie, des infrastructures et des services favorisant la croissance et la fonctionnalité de l'IA.

L'Invesco Cybersecurity Ucits ETF ciblera les entreprises qui se concentrent sur la protection des entreprises et des appareils contre les accès non autorisés par des moyens électroniques.

L'Invesco Defence Innovation Ucits ETF ciblera les entreprises qui développent des systèmes d'armement et de défense de pointe ainsi que des solutions permettant de sécuriser les frontières.

Les entreprises éligibles identifiées et évaluées par les analystes de Kensho sont réparties en deux catégories. Les entreprises classées dans la catégorie " Core " sont celles dont une part significative des activités commerciales et/ou des revenus provient de produits et de services alignés sur le thème. Les entreprises " Non-Core " sont celles qui opèrent à travers la chaîne de valeur plus large du thème en fournissant des éléments essentiels tels que des sous-composants indispensables aux produits finaux alignés sur le thème, mais qui ne se concentrent pas sur la fourniture de ces produits finaux eux-mêmes.

Un facteur de surpondération est appliqué au groupe des titres " Core " afin d'augmenter l'exposition globale à ces titres et de mettre l'accent sur l'innovation pure. Au sein de chaque groupe, les sociétés sont pondérées de manière égale, sous réserve des contraintes de diversification et de liquidité.

Les indices des thèmes intelligence artificielle et cybersécurité appliquent des filtres ESG pour exclure les entreprises qui sont impliquées dans certaines activités controversées, qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies ou dont les scores ESG se situent dans les 10% inférieurs de l'indice S&P Global BMI.