Invesco : la militarisation potentielle des réserves des Banques centrales rend l'or plus attractif

(AOF) - Alors que les tensions géopolitiques se multiplient, les Banques centrales se tournent de plus en plus vers l'or pour diversifier leurs réserves et se prémunir contre divers risques, selon la douzième étude annuelle Invesco Global Sovereign Asset Management Study. La majorité (56%) des Banques centrales reconnaissent que la militarisation potentielle des réserves des banques centrales rend l'or plus attractif, tandis que 48% pensent que l'augmentation du niveau de la dette américaine a renforcé son attrait.

"Le statut de l'or en tant qu'actif tangible et apolitique donne confiance aux Banques centrales", explique Rod Ringrow, responsable des institutions officielles chez Invesco. "D'autant plus qu'il est difficile de trouver des alternatives viables au dollar américain en tant que monnaie de réserve."

Selon Invesco, les banques centrales cherchent également à renforcer leurs réserves au cours des deux prochaines années, motivées non seulement par les tensions géopolitiques de longue date, mais aussi par les élections à venir sur les marchés clés. Elles sont conscientes du fait que les résultats des élections peuvent entraîner une volatilité des marchés, des fluctuations monétaires et des changements dans le sentiment des investisseurs, ce qui conduit 53% d'entre elles à indiquer leur intention d'augmenter le volume de leurs réserves au cours des deux prochaines années, tandis que 6 % seulement envisagent de les réduire.