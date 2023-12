Invesco : ETF, un possible regain d’intérêt dans les marchés délaissés

(AOF) - "La tendance marquée qui consiste à avoir de plus en plus recours aux ETF a été assez constante au cours de la dernière décennie et dans diverses conditions de marché. Il n'y a donc aucune raison de penser que cette tendance ne se poursuivra pas l'année prochaine. Au contraire, le choix et les caractéristiques fondamentales de la structure des ETF pourraient être encore plus attrayants compte tenu de l'imprévisibilité des marchés dans cet environnement économique incertain", observe Chris Mellor, directeur de la gestion des produits ETF actions pour la région EMEA chez Invesco.

"Les investisseurs en actions privilégieront probablement les expositions aux marchés de grande capitalisation de haute qualité, mais lorsque les conditions s'amélioreront, nous pourrions observer un regain d'intérêt pour certains des marchés qui ont été délaissés au cours de l'année écoulée," explique Chris Mellor.

"Nous pourrions également observer un intérêt accru pour des expositions thématiques telles que l'énergie propre, qui bénéficient d'un soutien structurel à long terme dans le cadre de la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone. La tendance des investisseurs à recourir aux ETF pour des expositions aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) transparents et à faible coût devrait se poursuivre".

Les investisseurs utilisent souvent les ETF pour apporter des ajustements immédiats à leurs portefeuilles à mesure que les conditions évoluent. La surveillance des flux d'ETF peut donc être un baromètre utile de l'appétit pour le risque des investisseurs.

"Il pourrait y avoir une transition des ETF à faible risque vers des expositions de qualité sur certains des marchés les moins appréciés. Il conviendra également de garder un œil sur les marchés qui se situent hors des États-Unis, car certains pourraient connaître des issues différentes avec la fin des hausses de taux d'intérêt et des conditions économiques locales différentes", conclut Chris Mellor.