Invesco est "prudent sur la valorisation des actions indiennes"

(AOF) - Chandrashekhar Sambhshivan, Investment Director et Mike Shiao, CIO chez Invesco sont "positifs à l'égard de l'Inde et de ses perspectives, compte tenu de ses avantages comparatifs en matière de fondamentaux et du potentiel des tendances émergentes. L'Inde est devenue le pays le plus performant parmi les pays émergents d'Asie. Les indices NIFTY 50 et BSE Sensex ont enregistré des rendements de 4,35% et 3,96% depuis le début de l’année et ils ont progressé de 79,94 % et 81,63 % au cours des cinq dernières années, soit le double de la croissance de l'indice MSCI All Country World.

Le nombre d'introductions en bourse (IPOs) a également atteint un niveau record avec 184 IPOs en Inde cette année.

L'Inde est la cinquième économie mondiale avec un PIB de 3380 milliards de dollars en 2022. C'est également le pays d'Asie qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance annualisée de son PIB qui devrait atteindre 6,5 % au cours des cinq prochaines années.

Le Fonds monétaire international a récemment revu à la hausse les prévisions de croissance de l'Inde pour 2024, les faisant passer de 6,1 à 6,3% en raison d'une consommation plus forte que prévu au deuxième trimestre. Les prévisions pour 2023 et 2025 restent inchangées à 6,3%.

L'une des principales questions que posent les investisseurs à Invesco concerne la valorisation des actions indiennes.

La société de gestion d'investissements souligne que "les entreprises indiennes ont démontré qu'elles étaient capables de réaliser une croissance rentable de l'ordre de 15% et qu'elles avaient tendance à améliorer le rendement de leurs capitaux propres (ROE)".

"Les entreprises indiennes connaissent actuellement un effet de levier plus faible sur leurs bilans. Elles ont progressivement et durablement renforcé leurs capacités, et leur allocation prudente de capital a conduit à la constitution de meilleures réserves", fait remarquer Invesco.

En réalité, le PER actuel du NIFTY 50 se situe à un niveau "raisonnable" de 20,6, inférieur à la moyenne sur 5 ans de 21,4.

Suite à la hausse et au redressement du marché indien, Invesco maintient une approche prudente en ce qui concerne la valorisation des actions indiennes : "nous préférons les actions dont les valorisations sont raisonnables et qui bénéficient de tendances structurelles".