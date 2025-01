Invesco élargit sa gamme Equal Weight avec un nouvel ETF

Ce nouveau véhicule d'Invesco est le premier ETF Equal Weight à réplication synthétique au monde. Pour les investisseurs cherchant une exposition à l'indice S&P 500 Equal Weight, Invesco propose désormais à la fois des ETF physiques et des ETF synthétiques, c'est-à-dire s'appuyant sur des swaps, permettant ainsi aux investisseurs de choisir leur méthode de réplication préférée.

