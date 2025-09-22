Invesco dévoile l’Invesco Europe Enhanced Equity Ucits ETF

(AOF) - Invesco a annoncé l'élargissement de sa gamme de stratégies systématiques et actives avec le lancement de l'Invesco Europe Enhanced Equity Uicts ETF. Le gestionnaire d'actifs précise que ce nouvel ETF sera le premier d'une série d'expositions régionales et par pays. Ce nouveau lancement constitue le neuvième ETF actif d'Invesco en Europe, couvrant à la fois les actions et les obligations, avec 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

" L'équipe des stratégies quantitatives d'Invesco applique un processus d'optimisation basé sur les facteurs Valeur, Qualité et Momentum. Le modèle propriétaire de l'équipe évalue l'attractivité des actions dans un large univers de titres liquides à grande et moyenne capitalisation à travers différentes zones géographiques " détaille Invesco.

" Le processus d'optimisation recherche ensuite le meilleur compromis entre l'exposition du fonds aux trois facteurs, les considérations de risque et les coûts de transaction. L'ensemble du processus d'évaluation des facteurs, de modélisation et de construction du portefeuille est répété chaque mois, suivi d'un rééquilibrage des positions du fonds. "