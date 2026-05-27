Inventiva voit ses activités financées jusqu'à la mi-1er trimestre 2027

Compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses dépenses prévisionnelles, Inventiva estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'au milieu du 1er trimestre 2027.

La société biopharmaceutique affiche, au 31 mars 2026, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 75 MEUR ainsi que des dépôts à court terme de 121,5 MEUR, contre une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 99,3 MEUR et des dépôts à court terme de 131,6 MEUR au 31 décembre 2025.

La trésorerie nette utilisée résultait principalement des activités opérationnelles planifiées de la société liées au programme de développement du lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR actuellement évalué dans le traitement d'adultes atteints de MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Si les bons de souscription de la tranche 3 émis dans le cadre du financement structuré annoncé en octobre 2024 sont exercés en totalité, pour un produit pouvant atteindre 116 MEUR, Inventiva estime que ces produits potentiels supplémentaires lui permettraient de financer ses activités jusqu'à la mi-3e trimestre 2027.