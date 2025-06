Inventiva: une nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Inventiva fait part de la nomination de Renée Aguiar-Lucander à son conseil d'administration, cette nomination ayant été approuvée par les actionnaires lors de la récente AG annuelle de la société biopharmaceutique.



Directrice générale (CEO) de Hansa Biopharma depuis avril dernier, Renée Aguiar-Lucander a auparavant été directrice générale de Calliditas Therapeutics, un leader des maladies rares acquis par Asahi Kasei pour 1,1 milliard de dollars en 2024.



'Renée aura un rôle clé alors que nous achevons le développement clinique de lanifibranor et nous nous préparons à sa potentielle approbation et commercialisation', commente Mark Pruzanski, président du conseil d'administration d'Inventiva.





