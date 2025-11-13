Inventiva : suspension du cours de l'action dans le cadre d'une offre d'ADSs aux Etats-Unis

(AOF) - Inventiva a annoncé son intention de procéder à une offre d’environ 125 millions de dollars (environ 108 millions d’euros) d’American Depositary Shares (ADS) chacune représentant une nouvelle action ordinaire de la société d’une valeur nominale de 0,01 euro, dans le cadre d’une offre public aux Etats-Unis uniquement. Les ADSs de la société sont admises sur le Nasdaq Global Market et les actions ordinaires sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Inventiva compte utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer la poursuite de son essai clinique de phase 3. Elle les utilisera également pour la poursuite de la préparation et du lancement de l'étude confirmatoire des bénéfices cliniques, et pour des activités de commercialisation, les besoins en fonds de roulement et les besoins généraux.

Inventiva a également annoncé la suspension temporaire du cours de bourse de son titre sur Euronext Paris dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis. Cette suspension sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée par Inventiva. Les négociations devraient reprendre aujourd'hui autour de 15h30, correspondant à l'heure possible du début des négociations des ADSs sur le Nasdaq Global Market.

LEXIQUE

ADR / ADS

Un programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.

