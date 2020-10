Daix (France), le 5 octobre 2020 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui avoir été sélectionnée pour présenter les résultats de son étude clinique de Phase IIb NATIVE, d'une durée de 24 semaines, évaluant lanifibranor pour le traitement de la NASH en session plénière, lors de la conférence The Liver Meeting Digital Experience(TM) 2020. Cet événement se tiendra virtuellement du 13 au 16 novembre 2020.