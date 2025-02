Inventiva se concentre sur le lanifibranor, visibilité jusqu'au 3e trimestre 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le projet présenté comprend la réduction des effectifs actuels de la société d'environ 50 %. Il devrait être mis en œuvre au cours du deuxième trimestre 2025. Tous les travaux concernant les programmes pré-cliniques d'Inventiva (YAP-TEAD et NR4A1) seront arrêtés.

Inventiva a informé les représentants du personnel de son projet de se concentrer exclusivement sur le développement du lanifibranor. Ce projet comprend l'arrêt de toutes les activités de recherche précliniques à l'exception de celles qui sont nécessaires pour soutenir le programme, l'élargissement de l'équipe du programme en lien avec lanifibranor. L'objectif est de préparer le dépôt potentiel d'une demande de mise sur le marché et la commercialisation du produit pour les patients atteints de la MASH.

Inventiva prévoit de recevoir au deuxième trimestre 2025 un produit brut d'environ 116 millions d'euros provenant du tirage de la deuxième tranche du Financement Structuré et un deuxième paiement d'étape de 10 millions de dollars de la part de CTTQ dans le cadre de l'accord de licence.

(AOF) - Inventiva (-1,99% à 2,22 euros) est en baisse après avoir publié un chiffre d'affaires de 9,2 millions d'euros pour l’année 2024, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 96,6 millions d’euros au 31 décembre 2024. La biotech annonce la levée de la première tranche d'un financement structuré d'un montant maximal de 348 millions d'euros, avec un produit brut total de 116 millions d'euros. Elle se juge capable de financer ses opérations jusqu'au milieu du troisième trimestre 2025.

