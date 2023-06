Inventiva s'allie à Echosens pour sensibiliser l'opinion à la Nash, maladie du foie

(AOF) - Inventiva s’allie à Echosens, le concepteur du Fibroscan, solution de diagnostic pour la santé du foie, pour « mieux sensibiliser l’opinion à la NASH (stéatohépatite non alcoolique) et faciliter l’accès au dépistage pour les patients qui risquent de développer cette maladie ». La biotech rappelle que la Nash est une maladie métabolique chronique et progressive du foie qui, faute de diagnostic ou de prise en charge, peut évoluer en cirrhose ou cancer du foie et rendre nécessaire une transplantation du foie.

Ce programme de sensibilisation et de dépistage se déroulera dans une dizaine de communautés à risques aux Etats-Unis et en Europe et sera soutenu par des experts en hépatologie ainsi que des associations de patients et des organisations locales.

La NASH est une maladie dont la prévalence est à la fois forte et en croissance : elle touche entre 1,5 % et 6,45 % de la population mondiale, une proportion qui devrait augmenter de 63 % d'ici 2030, selon les études parues dans les revues scientifiques. Il y a donc un besoin urgent de diagnostiquer les patients chez lesquels la maladie présente des risques élevés de progression. C'est dans l'objectif de faciliter l'accès au dépistage par FibroScan, la technologie d'Echosens, dans des communautés locales qu'Inventiva et Echosens ont décidé de s'associer.

