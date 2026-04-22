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Inventiva renforce son équipe de direction à l’approche des résultats de Phase 3 du lanifibranor
information fournie par Boursorama CP 22/04/2026 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, United States), le 22 avril, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la nomination de trois nouveaux membres au sein de son équipe de direction : Axel-Sven Malkomes en tant que Directeur Financier, Susan Coles en tant que Directrice Juridique, et Pamela Herbster en tant que Directrice des Ressources Humaines.

Ces recrutements renforcent l’équipe de direction d’Inventiva alors que la Société se prépare à la publication des résultats principaux (« top-line ») de l’étude de Phase 3 NATiV3 évaluant le lanifibranor, attendus au quatrième trimestre 2026. Ces nouveaux dirigeants apportent une expertise solide en gestion financière, sur les sujets juridiques et de gouvernance, et en développement organisationnel, permettant à Inventiva d’aborder sa prochaine phase de croissance avec confiance et rigueur.

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