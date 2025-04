Inventiva: recrutement achevé pour l'étude NATiV3 information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce la randomisation du dernier patient dans l'étude NATiV3, évaluant son lanifibranor chez les patients atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique) et de fibrose avancée.



La société biopharmaceutique a ainsi randomisé 1.009 patients dans la cohorte principale et 410 dans la cohorte exploratoire, dépassant ses objectifs initiaux. Les principaux résultats de cette étude clinique de phase 3 sont attendus au deuxième semestre 2026.



La finalisation du recrutement de NATiV3 contribue à la satisfaction de certaines conditions relatives à la seconde tranche d'environ 116 millions d'euros du financement structuré annoncé en octobre 2024 pouvant atteindre 348 millions d'euros.





Valeurs associées INVENTIVA 2,8100 EUR Euronext Paris +1,08%