Inventiva reçoit le statut de « Breakthrough Therapy » de la part de la FDA pour lanifibranor, son principal candidat médicament dans la NASH

- Statut obtenu sur la base des résultats positifs de l'étude clinique de Phase IIb NATIVE évaluant lanifibranor dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH)

- Lanibranor est probablement le premier candidat médicament à recevoir le statut de « Breakthrough Therapy » dans la NASH depuis 2015

- Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé par la FDA pour cette maladie hépatique chronique courante et progressive

- L'obtention de ce statut conforte Inventiva dans sa décision d'initier une étude clinique pivot de Phase III avec lanifibranor dès le S1 2021



Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut de « Breakthrough Therapy » à lanifibranor, le principal candidat médicament de la Société, pour le traitement de la NASH. Lanifibranor est probablement le premier candidat médicament à obtenir ce statut pour le traitement de la NASH depuis janvier 2015.