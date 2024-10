Inventiva publie son Rapport Financier Semestriel 2024 – Modalités de mise à disposition ou de consultation

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 14 octobre 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH » ), et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, a annoncé aujourd'hui que son Rapport Financier Semestriel 2024 (le « RFS 2024 ») a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») en France.

Les comptes consolidés résumés semestriels de la Société pour la période de six mois close le 30 juin 2024 ont été préparés sous la responsabilité du Conseil d'Administration et arrêtés par ce dernier sur la base du principe de la continuité d’exploitation le 14 octobre 2024.