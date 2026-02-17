Inventiva publie ses résultats financiers préliminaires pour l’exercice 2025¹

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 99,3 millions d’euros, et 131,6 millions d’euros en dépôts à court terme 2 au 31 décembre 2025

au 31 décembre 2025 Chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2025

Réalisation d’une offre au public aux États-Unis pour un produit brut total d’environ 172,5 millions de dollars (149 millions d’euros) 3

Horizon de trésorerie prévue jusqu’au milieu du premier trimestre 2027 4



Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis) , le 17 février 2026 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq :IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui certains de ses résultats financiers préliminaires non audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, incluant la trésorerie, les équivalents de trésorerie et le chiffre d’affaires.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 99,3 millions d’euros, et ses dépôts à court terme 2 à 131,6 millions d’euros, contre 96,6 millions d’euros au 31 décembre 2024.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 104,6 millions d’euros en 2025, contre - 85,9 millions d’euros en 2024, soit une augmentation de 22%. Les dépenses de R&D, principalement liées au développement de lanifibranor dans la MASH, se sont élevées à 86,9 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 4% par rapport aux 90,9 millions d'euros en 2024. L'augmentation des flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles est principalement liée à l’impact net de trésorerie du plan de stratégique de priorisation du pipeline des activités de la Société mis en œuvre au premier semestre 2025, à la baisse des revenus au titre de l’accord de licence conclu avec Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group (« CTTQ ») ainsi qu’une hausse des dépenses en frais généraux et administratifs.

Les flux nets de trésorerie consommés par les opérations d’investissement se sont élevés à - 133,2 millions d’euros en 2025, principalement liés aux nouvelles souscriptions de dépôts à court terme 2 sur la période, contre 8,7 millions d’euros générés en 2024.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement se sont élevés à 241,1 millions d’euros pour 2025 , contre 145,6 millions d’euros en 2024. Ce flux de trésorerie positif provient principalement de la réception (i) du produit brut de 115,6 millions d’euros (produit net de 108,0 millions d’euros) issu de la deuxième tranche 5 réalisée en mai 2025 dans le cadre du financement structuré annoncé par la Société en octobre 2024 (le « Financement Structuré ») et (ii) du produit brut de 172,5 millions de dollars (produit net de 139,3 millions d’euros) issu de l’offre au public aux Etats-Unis annoncée en novembre 2025.

En 2025, la Société a enregistré un effet de taux de change négatif sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie de – 0,5 million d’euros, contre un effet positif de 1,2 millions d’euros en 2024, en raison de l’évolution du taux de change EUR/USD.

Compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses dépenses prévisionnelles, la Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à court terme, devraient lui permettre de financer ses opérations jusqu’au milieu du premier trimestre 2027. Dans l'hypothèse où les bons de souscription d'actions de la Tranche 3 émis dans le cadre du Financement Structuré sont exercés dans leur intégralité pour un produit pouvant atteindre 116,0 millions d'euros, la Société estime que ces produits supplémentaires potentiels lui permettraient de financer ses activités jusqu’au milieu du troisième trimestre 2027 6 .

Chiffre d’affaires

Les revenus de la Société en 2025 se sont élevés à 4,5 millions d'euros, contre 9,2 millions d’euros générés en 2024.

Les revenus enregistrés par la Société en 2025 proviennent principalement du paiement d'étape d'un montant brut de 10 millions de dollars (produit net de 8,6 millions d’euros) facturé à CTTQ et des avoirs de 5 millions de dollars (4,3 millions d’euros) comptabilisés dans le cadre de l’accord de licence avec CTTQ, à la suite du règlement-livraison en mai 2025 de la deuxième tranche du Financement Structuré. Le paiement d'étape de CTTQ a été reçu en juillet 2025.

Prochain rendez-vous financier

Résultats financiers audités pour l’exercice fiscal 2025 : 30 mars 2026 (après clôture des marchés aux Etats-Unis).

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de "safe-harbor" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des informations financières non auditées, des prévisions et des estimations concernant les ressources de trésorerie d'Inventiva, l'exercice potentiel par les investisseurs de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés, y compris les bons de souscription et les bons de souscription préfinancés émis dans le cadre du Financement Structuré, les prévisions et estimations concernant l'essai clinique de phase 3 NATiV3 d'Inventiva avec le lanifibranor chez des patients atteints de MASH, y compris la conception, la durée, le calendrier, les coûts et le financement, la publication des données et les publications issues des essais cliniques, les informations, les connaissances et les impacts pouvant être tirés des essais cliniques, les avantages thérapeutiques potentiels du lanifibranor, les demandes d'autorisation réglementaires potentielles, les autorisations et la commercialisation, le pipeline et les plans de développement d'Inventiva, ainsi que les activités futures, les attentes, les plans, la croissance et les perspectives futures d'Inventiva. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, "croire", "anticiper", "s'attendre à", "avoir l'intention", "planifier", "chercher", "estimer", "peut", "sera", "pourrait", "devrait", "conçu", "espérer", "cible", "potentiel", "opportunité", "possible", "viser", et "continuer" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives basées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui échappent au contrôle d'Inventiva. Il n'y a aucune garantie, en ce qui concerne les produits candidats, que les résultats des essais cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les essais cliniques futurs seront lancés comme prévu, que les produits candidats recevront les autorisations réglementaires nécessaires, ou que les étapes prévues par Inventiva ou ses partenaires seront atteintes dans les délais prévus, ou même qu'elles le seront. Les résultats futurs peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la finalisation des états financiers audités, les ajustements d'audit et autres développements susceptibles de survenir et qui pourraient entraîner une différence entre les résultats financiers préliminaires pour l'exercice 2025 et les résultats financiers qui seront reflétés dans les états financiers consolidés audités d'Inventiva pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le fait que les données intermédiaires ou les données issues de toute analyse intermédiaire des essais cliniques en cours ne permettent pas de prédire les résultats futurs des essais cliniques, le fait que la recommandation du DMC ne préjuge pas d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché, qu'Inventiva ne peut pas fournir d'assurance sur les impacts du Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) sur le recrutement ou l'impact final sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou les questions réglementaires qui s'y rapportent, Inventiva est une société en phase clinique qui n'a pas de produits approuvés et n'a pas de revenus historiques, Inventiva a subi des pertes importantes depuis sa création, Inventiva n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits, Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses opérations, en l'absence desquels Inventiva pourrait être obligée de réduire de manière significative ses activités, de retarder ou d'interrompre un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait ne pas pouvoir poursuivre ses activités, la capacité d'Inventiva à obtenir des financements et à conclure des transactions potentielles, dans les délais prévus, ainsi que la question de savoir si, quand et dans quelle mesure les instruments dilutifs pourront être exercés et par quels détenteurs, le succès futur d'Inventiva dépend de la réussite du développement clinique, des approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure du lanifibranor, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des arrêts supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, les attentes d'Inventiva concernant le plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament (New Drug Application), la capacité d'Inventiva à identifier d'autres produits ou produits candidats présentant un potentiel commercial significatif, les attentes d'Inventiva concernant son projet de réorganisation stratégique et la réduction des effectifs qui en découle, y compris les avantages potentiels, les dépenses et les conséquences qui en découlent, la capacité d'Inventiva à mettre en œuvre ses capacités et sa stratégie de commercialisation, de marketing et de fabrication, la capacité d'Inventiva à coopérer avec succès avec ses partenaires existants ou à conclure de nouveaux partenariats, et de remplir ses obligations au titre de tout accord conclu dans le cadre de ces partenariats, les avantages de ses partenariats actuels et futurs sur le développement clinique, les autorisations réglementaires et, le cas échéant, la commercialisation de ses produits candidats, ainsi que la réalisation des étapes importantes prévues dans le cadre de ces partenariats et le calendrier correspondant, Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir des patients dans les études cliniques, le recrutement et la rétention de patients dans les études cliniques est un processus coûteux et chronophage qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva doit faire face à une concurrence importante, et les activités d'Inventiva, les études précliniques et les programmes de développement clinique ainsi que les calendriers, la situation financière et les résultats d'exploitation d'Inventiva pourraient être affectés de manière significative et négative par des modifications de lois et réglementations, des conditions défavorables dans son secteur d'activité, des événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions qui en découlent, le conflit au Moyen-Orient et le risque connexe d'un conflit plus important, les épidémies, et les conditions macroéconomiques, y compris les évolutions des politiques commerciales internationales, l'inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, des droits de douane et autres barrières commerciales, les troubles politiques et les catastrophes naturelles, les marchés financiers incertains et les perturbations dans les systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la sincérité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles.

Veuillez-vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 15 avril 2025, au rapport financier semestriel au 30 juin 2025 publié le 29 septembre 2025 et au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F (Form 20-F) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC ") le 15 avril 2025 pour d'autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux décrits sous la rubrique "Facteurs de risque", et dans les futurs documents déposés auprès de la SEC. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'est pas actuellement connaissance peuvent également affecter ses déclarations prévisionnelles et peuvent entrainer des résultats réels et un calendrier des événements qui diffèrent matériellement de ceux anticipés. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.

1 Informations financières non auditées.

2 Les dépôts à court terme étaient classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l’état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et étaient considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

3 Sur la base du taux de change de 1,00 € = 1,1576 $, tel que publié par la Banque centrale européenne le 12 novembre 2025. Voir le communiqué de presse du 17 novembre 2025.

4 Cette estimation est basée sur le plan d'affaires actuel de la Société et exclut paiement d’étape potentiel à verser ou à recevoir par la Société, tout produit supplémentaire potentiel provenant de l’exercice de la tranche 3 des bons de souscription d'actions émis dans le cadre du Financement Structuré, ainsi et toute dépense supplémentaire liée à d'autres produits candidats ou résultant de l'octroi de licences ou de l'acquisition de produits candidats ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait poursuivre. La Société a peut-être basé cette estimation sur des hypothèses incorrectes, et pourrait finir par utiliser ses ressources plus rapidement que prévu.

5 Voir communiqué de presse du 5 mai 2025

6 Ces estimations reposent sur le plan d’activité actuel de la Société et excluent tout paiement de jalons susceptibles d’être versés par ou à la Société, ainsi que toute dépense additionnelle liée à d’autres candidats médicaments ou résultant d’un éventuel accord de licence ou d’acquisition de candidats médicaments ou technologies supplémentaires, ou de tout développement associé que la Société pourrait entreprendre. Il est possible que la Société ait fondé ces estimations sur des hypothèses incorrectes et qu’elle utilise ses ressources plus rapidement que prévu. Il n’existe aucune garantie quant à l’exercice, même partiel, des bons de souscription de la Tranche 3.

