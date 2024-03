Inventiva publie ses résultats annuels 2023

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 27 mars 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), ou NASH, et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, publie aujourd’hui ses résultats pour l’année 2023.



Frédéric Cren, Président-directeur général et co-fondateur d’Inventiva, a déclaré : « Inventiva a franchi de nombreuses étapes cliniques et financières en 2023. Sur le plan clinique, nous avons commencé l'année en publiant des résultats positifs de l'étude clinique de Phase II menée par le professeur Cusi, évaluant lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 et de NAFLD.