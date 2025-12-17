Inventiva présentera à la 44e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 17 décembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son Directeur général, Andrew Obenshain, a été invité à présenter une vue d’ensemble de la Société et qu’il participera, aux côtés de l’équipe de direction d’Inventiva, à des réunions avec des investisseurs dans le cadre de la 44e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare. La conférence se tiendra du 12 au 15 janvier 2026 à l’hôtel Westin St. Francis, à San Francisco (Californie).

La direction d’Inventiva prévoit également d’organiser des réunions individuelles (one-on-one) le mercredi 14 janvier 2026.

Les détails de la présentation sont les suivants :

Date : jeudi 15 janvier 2026

Heure : 9h00 – 9h40 (heure du Pacifique)

Lieu : The Westin St. Francis Hotel, San Francisco, Californie

Line (live and replay) : https://inventivapharma.com/fr/investisseurs/presentations/