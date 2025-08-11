 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Inventiva Participera à la « Canaccord Genuity 45th Annual Growth Conference »
information fournie par Boursorama CP 11/08/2025 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 11 aout 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui que Jason Campagna, MD, PhD, Président de la R&D et Directeur Médical, et David Nikodem, PhD, Vice-Président des opérations aux États-Unis, participeront à un « fireside chat » lors de la conférence annuelle « Canaccord Genuity 45th Annual Growth Conference ». Cette conférence se tiendra du 12 au 14 août 2025 à l'hôtel InterContinental de Boston.

INVENTIVA
2,930 EUR Euronext Paris +1,03%

