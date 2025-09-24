Inventiva organise un événement analystes et investisseurs le 8 octobre 2025

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 24 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera un événement destiné aux analystes et investisseurs afin de présenter une mise à jour stratégique de l’entreprise, en amont des résultats principaux de Phase 3 attendus pour lanifibranor, l’actif phare de la Société dans la MASH. L’événement se tiendra le mercredi 8 octobre 2025, de 11h30 à 14h00 (ET) / de 17h30 à 20h00 (CET), à New York.