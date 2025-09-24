 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 630,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inventiva organise un événement analystes et investisseurs le 8 octobre 2025
information fournie par Boursorama CP 24/09/2025 à 22:00

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 24 septembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui qu’elle organisera un événement destiné aux analystes et investisseurs afin de présenter une mise à jour stratégique de l’entreprise, en amont des résultats principaux de Phase 3 attendus pour lanifibranor, l’actif phare de la Société dans la MASH. L’événement se tiendra le mercredi 8 octobre 2025, de 11h30 à 14h00 (ET) / de 17h30 à 20h00 (CET), à New York.

Valeurs associées

INVENTIVA
4,675 EUR Euronext Paris -1,27%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank