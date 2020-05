Inventiva obtient un financement non dilutif de 10,0 M€ sous forme de Prêt Garanti par l'Etat dans le contexte de la pandémie de COVID-19

- Ce nouveau financement permet à la Société d'étendre sa visibilité financière jusqu'à la fin du T3 2021



Daix (France), le 19 mai 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de crédit d'un montant de 10,0 millions d'euros, garanti par l'Etat français, avec un syndicat de banques françaises.