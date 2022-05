Inventiva obtient un crédit d’un montant de 50 millions d’euros de la part de la Banque Européenne d’Investissement

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 16 mai 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd’hui la signature d'un contrat de crédit « in fine » d’un montant total de 50 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement (« BEI »). La Société prévoit d’utiliser ce financement pour ses programmes précliniques et cliniques, notamment pour financer une partie de son étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH.