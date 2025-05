Inventiva obtient la deuxième tranche de 116 millions d'euros de son financement structuré d'un montant maximum de 348 millions d'euros

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 5 mai 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait, a annoncé aujourd'hui que le Conseil d’administration a décidé d'émettre la deuxième tranche de son financement structuré, qui a été précédemment annoncé , d'un montant maximum de 348 millions d'euros (le « Financement Structuré ») pour un montant brut de 115,6 millions d'euros (montant net de 108,5 millions d'euros) (l' « Opération T2 »).