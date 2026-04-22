Inventiva nomme Axel-Sven Malkomes directeur financier, Jean Volatier devient EVP Finance-RSE

* Inventiva nomme Axel‑Sven Malkomes directeur financier, Susan Coles directrice juridique, Pamela Herbster directrice des ressources humaines. * Malkomes était récemment directeur financier de CureVac, impliqué dans acquisition de CureVac par BioNTech. * Coles rejoint Inventiva depuis Vivet Therapeutics, où elle pilotait fonctions juridique et finance, impliquée dans négociation d’un accord d’option d’achat avec Pfizer. * Herbster arrive de Sage Therapeutics, où elle dirigeait ressources humaines et opérations, avec appui à acquisition de Sage par Supernus Pharmaceuticals. * Jean Volatier quitte poste de directeur financier pour devenir EVP Finance & Corporate Social Responsibility, dans la perspective du top‑line de l’essai de phase 3 NATiV3 de lanifibranor attendu au T4 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Inventiva SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221600OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177395_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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