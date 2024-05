Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Inventiva: le titre recule, la trésorerie inquiète information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Inventiva recule de 5% mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce de ses résultats trimestriels marqués par un besoin de refinancement qui devient imminent selon les analystes.



Inventiva - qui n'a généré aucun chiffre d'affaires au premier trimestre 2024 - indique que sa consommation de trésorerie s'est élevée à 10,3 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 8,4 millions d'euros sur la même période en 2023.



Ses dépenses de recherche et développement (R&D) ont grimpé de 82%, principalement en raison des coûts associés à son essai clinique de phase III dans la MASH/NASH.



Au 31 mars 2024, Inventiva affichait 11 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, un montant qui devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'au début du troisième trimestre 2024.



Dans un communiqué, l'entreprise explique qu'il en résulte une incertitude significative quant à la continuité de son exploitation, même si elle dit aussi étudier activement les possibilités de financements.



La première visite du dernier patient dans l'essai clinique de Phase III avec lanifibranor est prévue pour le premier semestre de 2024.





