Inventiva: le DMC recommande la poursuite d'une étude

(CercleFinance.com) - Inventiva grimpe de près de 5% après la décision du Data Monitoring Committee (DMC) de recommander la poursuite, sans modification du protocole actuel, de l'étude clinique de phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la MASH/NASH.



Cette recommandation repose sur une revue planifiée des données de sécurité, basée sur l'examen non masqué des données provenant de plus de 900 patients randomisés, ayant confirmé le bon profil de sécurité de lanifibranor.



'Le patient qui a présenté l'événement indésirable d'augmentation des tests hépatiques, signalé comme un SUSAR, n'a présenté aucun symptôme clinique pendant toute la période d'observation et s'est complètement rétabli', précise Inventiva.





