Inventiva lance le développement du lanifibranor au Japon

Cette étude est présentée comme une première étape clé du partenariat entre Inventiva et Hepalys, les deux sociétés visant à commercialiser lanifibranor, une fois approuvé, sur le marché japonais où jusqu'à 2,7 % de la population japonaise souffre de MASH.

(AOF) - Inventiva (+3,51% à 2,50 euros) annonce le lancement avec Hepalys Pharma, une société immatriculée au Japon et fondée par Catalys Pacific, du programme de développement clinique de lanifibranor dans l’archipel nippon. Le premier participant japonais a reçu une dose de lanifibranor dans le cadre d'une étude clinique de Phase 1 évaluant la sécurité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du produit. Cette biotech développe de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique ("MASH").

