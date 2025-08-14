Inventiva: JP Morgan Chase passe sous les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 13:45









(Zonebourse.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 12 août, le seuil de 5% des droits de vote d'Inventiva et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,33% du capital et 4,87% des droits de vote.



La banque américaine précise que ce franchissement résulte d'une diminution du nombre d'actions Inventiva détenues par assimilation. A cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities LLC a franchi individuellement en baisse le même seuil.





Valeurs associées INVENTIVA 3,4350 EUR Euronext Paris +7,34%