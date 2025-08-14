Inventiva: JP Morgan Chase passe sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 13:45
La banque américaine précise que ce franchissement résulte d'une diminution du nombre d'actions Inventiva détenues par assimilation. A cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities LLC a franchi individuellement en baisse le même seuil.
