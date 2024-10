Inventiva : financement de 94,1 millions d'euros pour réaliser l'essai clinique de phase 3, NATiV3

(AOF) - Inventiva, société biopharmaceutique, annonce un financement immédiat de 94,1 millions d’euros et jusqu'à 348 millions d'euros, sous réserve de la satisfaction de conditions spécifiques, pour financer l’achèvement de l’étude de Phase 3, NATiV3, dans la MASH et la préparation pour le dépôt potentiel d’une demande d’autorisation sur mise sur le marché et la commercialisation de lanifibranor.

L'opération consiste en l'émission, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégorie de personnes, d'un montant total de 94,1 millions d'euros par l'émission de 34.600.507 actions ordinaires nouvelles de la société, d'une valeur nominale de 0,01 euro par action à un prix de 1,35 euro par Action Nouvelle T1 et de 35.399.481 bons de souscription d'actions ordinaires préfinancés de la société à un prix d'exercice de 0,01 euro par action ordinaire nouvelle.

Dans le cadre de l'opération, et sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de l'assemblée générale devant être réunie au plus tard le 16 décembre 2024, la Société a nommé Mark Pruzanski, MD, en tant que Président du conseil d'administration et Srinivas Akkaraju, MD, PhD, en tant qu'administrateur.

Jusqu'à quatre administrateurs supplémentaires pourront être nommés par chacun des quatre investisseurs principaux, dont deux seront administrateurs qualifiés d'indépendants et remplaceront les administrateurs existants (à l'exclusion de Frédéric Cren, Mark Pruzanski et Srinivas Akkaraju).

