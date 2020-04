Inventiva fera un point sur l'étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la NASH à l'occasion d'un webcast avec des leaders d'opinion

Daix (France), le 21 avril 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui l'organisation d'une présentation par webcast avec deux leaders d'opinion le 4 mai 2020 afin de faire un point sur son étude clinique de Phase IIb NATIVE (NAsh Trial to Validate IVA337 Efficacy) évaluant lanifibranor pour le le traitement de la NASH en amont de la publication des principaux résultats prévue en juin 2020.