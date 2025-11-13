 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 298,27
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inventiva fait suspendre temporairement sa cotation
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:37

La société biopharmaceutique Inventiva annonce la suspension temporaire du cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, à sa demande, depuis l'ouverture du marché ce jeudi à 9h00 (CET).

Cette suspension intervient dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis, portant sur de nouvelles American Depositary Shares (ADS), afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l'annonce des modalités définitives de l'offre.

La suspension est effective jusqu'à une nouvelle communication. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre ce 13 novembre, aux alentours de 15h30, correspondant a? l'heure possible de début des négociations des ADS sur le Nasdaq Global Market.

Valeurs associées

INVENTIVA
3,3450 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence VivaTech consacrée à l'innovation et aux start-ups à Paris
    EDF va proposer ses contrats à long terme à davantage de clients
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:21 

    L'énergéticien français EDF va étendre son offre de contrats d'électricité à long terme adossés au parc nucléaire en ciblant notamment les fournisseurs et producteurs d'électricité, a annoncé le groupe jeudi. EDF, qui compte ainsi sécuriser davantage sa production ... Lire la suite

  • Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres
    Le PIB ralentit plus que prévu au T3, la cyberattaque chez JLR pèse
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:14 

    par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ... Lire la suite

  • La maison de couture Dior rouvre son emblématique boutique parisienne 30 Montaigne
    La récente embellie du luxe face au test des fêtes de fin d'année
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:14 

    par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ... Lire la suite

  • L'ancien président français Sarkozy entre en prison pour purger une peine de cinq ans.
    Sarkozy jugé en appel de mars à juin dans le dossier libyen
    information fournie par Reuters 13.11.2025 11:06 

    Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank