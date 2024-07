Inventiva fait le point sur son programme clinique NATiV3 évaluant lanifibranor dans la MASH/NASH et sur sa situation financière

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 5 juillet 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui une mise à jour sur son programme clinique évaluant le lanifibranor pour le traitement de la MASH/NASH ainsi que sur sa situation financière.