Inventiva et Sino Biopharm signent un accord de licence et de collaboration pour développer et commercialiser lanifibranor en Chine

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), Beijing/Hong Kong (Chine) le 21 septembre 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd (« CTTQ »), une filiale de Sino Biopharm, ont aujourd’hui annoncé avoir conclu un accord de licence et de collaboration (l' « Accord ») pour développer et commercialiser lanifibranor, si aprouvé, composé propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH et potentiellement d'autres maladies métaboliques en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan (« Grande Chine »).