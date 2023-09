Inventiva et Hepalys Pharma, Inc., signent un accord de licence exclusif pour développer et commercialiser lanifibranor au Japon et en Corée du Sud

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), Tokyo (Japon), le 20 septembre 2023 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Hepalys Pharma, Inc., une société immatriculée au Japon et incubée par Catalys Pacific, ont aujourd’hui annoncé un accord de licence exclusif (l’ « Accord ») pour développer et commercialiser lanifibranor, médicament candidat propriétaire d'Inventiva, pour le traitement de la NASH au Japon et en Corée du Sud.



Hepalys Pharma est une nouvelle société créée par Catalys Pacific, groupe d’investissement spécialisé dans la création d’entreprises et le financement de biopharmaceutiques par capital-risque pour développer des produits pharmaceutiques en Asie. Hepalys Pharma est soutenue par des investisseurs de renom dont Catalys Pacific, Mitsubishi UFJ Capital, DBJ Capital, et MEDIPAL Innovation Fund.



En parallèle de la création de Hepalys Pharma, Inventiva a exercé son droit de détenir 30 % de la société.