Inventiva et Hepalys Pharma, Inc. annoncent le lancement du programme de développement clinique de lanifibranor au Japon avec l'inclusion du premier participant dans l'étude de Phase 1

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), Tokyo (Japon), 20 février 2025 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Hepalys Pharma, Inc. (“Hepalys”), une société immatriculée au Japon et fondée par Catalys Pacific, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de développement clinique de lanifibranor au Japon avec le premier participant japonais ayant reçu une dose de lanifibranor dans le cadre d'une étude clinique de Phase 1 évaluant la sécurité, la tolérabilité, la pharmacocinétique (« PK ») et la pharmacodynamique (« PD ») du produit.