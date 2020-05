Inventiva enregistre un nouveau brevet pour lanifibranor en Chine étendant la protection de son candidat médicament phare

- Le nouveau brevet délivré par la CNIPA concerne l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies fibrotiques, dont la NASH, et expire en juin 2035



- Ce brevet élargit le portefeuille de brevets existant pour lanifibranor dans le deuxième marché pharmaceutique mondial



Daix (France), le 25 mai 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui que l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (China National Intellectual Property Administration - CNIPA) a approuvé un nouveau brevet qui concerne l'utilisation de lanifibranor pour le traitement de plusieurs maladies fibrotiques en Chine jusqu'en juin 2035.