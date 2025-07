Inventiva : des données positives sur le lanifibranor

(AOF) - Inventiva a annoncé la publication dans la revue scientifique Journal of Hepatology Reports, de résultats encourageants de l’évaluation clinique dans la phase 2b et des données précliniques portant sur les effets du lanifibranor sur les cellules endothéliales sinusoïdales hépatiques. Ces données concernent la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique ("MASLD") et la MASH.

Pour le Dr. Kris V. Kowdley, directeur du Liver Institute Northwest (Washington) : " les résultats de l'étude de Phase 2b NATIVE évaluant lanifibranor montrent une corrélation entre la capillarisation des LSEC et le stade de la fibrose et de l'inflammation, ainsi que des éléments suggérant que lanifibranor pourrait réduire cette capillarisation. Ces résultats renforcent notre confiance dans le potentiel de lanifibranor à contribuer à la prévention de la progression vers la cirrhose et les événements cliniques associés ".

AOF - EN SAVOIR PLUS