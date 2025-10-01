Inventiva change de directeur général

(AOF) - Inventiva a annoncé la nomination d’Andrew Obenshain au poste de directeur général à partir du 1er octobre 2025. Il va succéder à Frédéric Cren, cofondateur de la société, qui exerçait les fonctions de directeur général depuis sa création en 2012. Andrew Obenshain rejoindra également le conseil d’administration. Les deux travailleront ensemble afin d’assurer une transition harmonieuse.

La décision de changer de directeur général doit permettre de soutenir la prochaine phase de croissance et de développement de la société biopharmaceutique, avec un accent particulier sur la préparation d'une potentielle commercialisation aux États-Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS