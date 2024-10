Inventiva annonce un financement allant jusqu’à 348 millions d'euros afin d’avancer l’étude NATiV3 de Phase 3 dans la MASH

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 14 octobre 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui un financement immédiat de 94,1 millions d’euros et jusqu'à 348 millions d'euros (l’ « Opération »), sous réserve de la satisfaction de conditions spécifiques, pour financer l’achèvement de l’étude de Phase 3, NATiV3, dans la MASH et la préparation pour le dépôt potentiel d’une demande d’autorisation sur mise sur le marché et la commercialisation de lanifibranor.

Le financement a été mené par New Enterprise Associates, BVF Partners LP and Samsara BioCapital, avec la participation d’existants et de nouveaux investisseurs dont Andera Partners, Deep Track Capital, Eventide Asset Management, Great Point Partners, Invus, Perceptive Advisors, LLC, Schonfeld Strategic Advisors and Sofinnova Crossover I SLP.