Inventiva annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en mars 2022

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 1er mars 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui que son équipe de direction participera à deux conférences investisseurs au cours du mois de mars 2022.



Les détails des événements sont les suivants :



Conférence n°1 : « Cowen 42nd Annual Health Care Conference »

Type d’événement : Présentation de la Société et rendez-vous investisseurs

Date : Lundi-Mercredi, 7-9 mars 2022

Présentation d’Inventiva : Lundi 7 mars, 12h50 – 13h20 (heure de la côte Est) / 18h50 – 19h20 (heure de Paris)

Format : Evénement virtuel

Lien (live & replay) : https://wsw.com/webcast/cowen108/iva/1843488