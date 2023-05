Inventiva annonce que son partenaire Sino Biopharm a reçu l'approbation de sa demande d’IND par la NMPA pour démarrer le développement clinique de lanifibranor en Chine

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), Pékin/Hong Kong (Chine), le 25 mai 2023 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, et Sino Biopharm via sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. (« CTTQ »), annoncent aujourd’hui que CTTQ a reçu le 22 mai 2023 l'approbation de sa demande d’Investigational New Drug (« IND ») par la National Medical Products Administration (« NMPA »), qui lui permet de démarrer le développement clinique du composé phare d’Inventiva, lanifibranor, en Chine continentale.