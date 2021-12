Inventiva annonce les résultats positifs de l’étude clinique « thorough » QT menée avec lanifibranor

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 6 décembre 2021 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui les résultats positifs de son étude clinique mesurant l’intervalle QT/QTc et démontre l’innocuité de lanifibranor sur l’activité électrique cardiaque.