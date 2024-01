Inventiva annonce le tirage de la seconde tranche de 25 millions d'euros dans le cadre de son Contrat de Financement avec la Banque Européenne d'Investissement

Daix (France), Long Island City (New York, United States), le 10 janvier, 2024 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui le tirage de la seconde tranche d’un montant de 25 millions d’euros du prêt non assorti de suretés accordé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) le 16 mai 2022 (le "Contrat de Financement") dont l'échéance interviendra aux alentours du 18 janvier 2027. Le décaissement de la seconde tranche est prévu pour le 18 janvier 2024. Le 4 janvier 2024, conformément au Contrat de Financement, la Société a émis 3.144.654 bons de souscription d'actions réservés à la BEI.