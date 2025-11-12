 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 063,31
0,00%
Inventiva annonce le lancement d'une offre au public
12/11/2025 à 22:25

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), 12 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à une offre d'environ 125 millions de dollars (représentant environ 108 millions d'euros) d'American Depositary Shares (« ADSs ») chacune représentant une nouvelle action ordinaire de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro, dans le cadre d'une offre au public aux Etats-Unis uniquement (l’« Offre »). Les ADSs de la Société sont admises aux négociations sur le Nasdaq Globlal Market sous le symbole « IVA » et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext ») sous le symbole « IVA ». Tous les titres dans le cadre de l'Offre seront émis uniquement par la Société.

INVENTIVA
3,345 EUR Euronext Paris +2,61%

