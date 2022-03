Inventiva annonce le dépôt de son Document d'Enregistrement Universel 2021 et de son Rapport Annuel 2021 (« Form 20-F »)

Daix (France), Long Island City (New York, Etats-Unis), le 11 mars 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui avoir déposé son Document d'Enregistrement Universel 2021 pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, incluant le rapport de gestion et le rapport financier annuel, auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ainsi que son Rapport Annuel 2021 (« Form 20-F ») pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis.



Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.inventivapharma.com), section

« Investisseurs ». En outre, le Document d'Enregistrement Universel 2021 est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et le Rapport Annuel 2021 (« Form 20-F ») est également disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov).