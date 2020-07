Daix (France), le 8 Juillet 2020 - Inventiva (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui le début formel de la procédure de construction du livre d'ordres et le dépôt d'un « amendment » (avenant) au document d'enregistrement (Form F-1) pour y inclure une fourchette de prix indicative dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve notamment des conditions de marché, d'un total de 7 478 261 actions ordinaires de la Société. Ce projet d'offre comprend une offre d'American Depositary Shares (les « ADS »), chacune représentant une action ordinaire aux États-Unis (l'« Offre U.S. ») et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis (l'« Offre Européenne » et ensemble, l'« Offre Globale »). Inventiva prévoit d'accorder aux banques garantes (les « Banques Garantes ») une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale.