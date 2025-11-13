Inventiva annonce la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires sur Euronext Paris

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 13 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui que le cours de bourse de ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris ») sera temporairement suspendu, à sa demande, à compter de l'ouverture du marché à 9h00 (CET). Cette suspension intervient dans le cadre de l’offre au public aux Etats-Unis uniquement, préalablement annoncée par la Société, portant sur de nouvelles American Depositary Shares (les « ADSs »), chacune représentant une nouvelle action ordinaire de la Société d’une valeur nominale de 0,01 euro (l’« Offre ») afin de permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et l’annonce des modalités définitives de l’Offre.

Cette suspension sera effective jusqu'à ce qu'une nouvelle communication soit publiée par la Société. Les négociations sur Euronext Paris devraient reprendre aujourd'hui, le 13 novembre 2025, aux alentours de 15h30 (CET), correspondant à l'heure possible de début des négociations des ADSs sur le Nasdaq Global Market (9h30 (ET)), sous le symbole « IVA ».