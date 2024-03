Inventiva annonce la reprise du screening dans l’étude clinique de Phase III, NATiV3, évaluant lanifibranor dans la NASH

Daix (France), Long Island City (New York, United States), le 7 mars 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui la levée de la pause volontaire, précédemment annoncée , du screening et de la randomisation pour son étude clinique NATiV3, et la reprises des activités de screening sur ses sites.